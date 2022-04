Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: perte nette accrue en 2021, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Europlasma perdait plus de 6% mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un creusement de sa perte annuelle dans un contexte de relance commerciale et de montée en puissance de son appareil

productif.



Le spécialiste du traitement des déchets dangereux a fait part hier soir d'une perte nette de 12,7 millions d'euros pour l'exercice 2021, contre -9,9 millions d'euros au 31 décembre 2020.



Dans son communiqué, Europlasma indique toutefois avoir vu sa performance opérationnelle s'accélérer tout au long de l'exercice, avec des indicateurs qui se sont nettement améliorés au second semestre, aussi bien du point de vue du chiffre d'affaires que de la rentabilité.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe de valorisation des matières premières a multiplié son chiffre d'affaires par plus de 2,5x en un an, pour atteindre quasiment 10 millions d'euros.



Concernant 2022, la société ambitionne de poursuivre sa croissance grâce à ses activités en France, avec un EBITDA qui devrait nettement s'améliorer pour tendre vers l'équilibre.



Sur l'exercice écoulé, son EBITDA est ressorti en perte, à -10 millions d'euros, contre un profit de 7,4 millions à l'issue de l'exercice précédent.





Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris -6.38%