Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: met fin à son contrat de financement obligataire information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce qu'après échanges entre Global Corporate Finance Opportunities 11 ('GCFO 11'), le Conseil d'administration a décidé la résiliation du contrat de financement par émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscriptions d'actions attachés ('OCABSA') conclu entre Europlasma et GCFO 11 le 16 avril 2021.



Le Groupe privilégie pour l'avenir un financement en dette lui permettant de continuer de déployer sa stratégie de retournement sans l'impact dilutif pour les actionnaires résultant du contrat de financement obligataire existant jusqu'alors.



Ce retournement n'aurait néanmoins pas été possible sans les fonds European High Growth Opportunities et GCFO11 qui ont su accompagner la reprise alors que le Groupe ne pouvait bénéficier d'un financement traditionnel.



A compter de ce jour, plus aucun instrument lié à ce contrat ne peut être émis, les OCABSA en circulationcontinuant de bénéficier des dispositions prévues au contrat de financement obligataire existant.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.