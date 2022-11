Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: livraison de déchets d'amiante d'Italie information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 08:28









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce que dans le cadre de la convention-cadre signée avec un exploitant italien de centres de stockage de déchets, Inertam doit réceptionner une première livraison de 100 tonnes de déchets amiantés en provenance d'une plate-forme de collecte italienne.



Cette première livraison doit être réalisée le 30 novembre prochain.



' En effet, la solution d'éradication définitive de la toxicité des déchets d'amiante proposée par Inertam, lui confère la possibilité d'importer des déchets amiantés en provenance des 166 pays signataires de la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ' indique le groupe.





