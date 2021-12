Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: le titre recule après un tirage d'OCABSA information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - Le titre Europlasma accuse jeudi l'une des plus fortes baisses de la Bourse de Paris suite à l'annonce du tirage de deux nouvelles tranches d'obligations convertibles pour un montant de deux millions d'euros.



A 14h25, l'action du spécialiste de la dépollution recule de 4,7%, sous-performant un marché parisien nettement haussier.



Pour mémoire, le programme de financement par OCABSA conclu avec Global Corporate Finance Opportunities porte sur montant maximum de 100 millions d'euros sur sept ans devant financer de nouveaux projets générateurs de valeur.



Il doit donner lieu à l'émission de 10.000 bons d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre, un schéma considéré comme particulièrement dilutif.



A noter qu'Europlasma a également annoncé aujourd'hui l'inauguration en Chine de son centre de R&D pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l'aluminium au travers de sa technologie plasma.





Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris -6.04%