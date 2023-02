Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: le titre chute après une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé lundi soir une augmentation de capital de 1,5 million d'euros destiné notamment à son désendettement, une annonce qui faisait chuter le titre du spécialiste du traitement et des déchets dangereux mardi à la Bourse de Paris.



L'opération doit se traduire par l'émission de 1,5 million d'actions ordinaires nouvelles à un prix unitaire d'un euro, entièrement souscrites par la société Environmental Performance Financing.



Suite à la finalisation de la transaction, Environmental Performance Financing détiendra 26,85% du capital de la société.



Europlasma prévoit d'utiliser ces fonds afin de se désendetter partiellement et de préserver sa capacité de financement pour continuer à déployer sa stratégie de développement, notamment afin de saisir d'éventuelles opportunités d'investissements stratégiques.



En termes de dilution, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission réservée à Environmental Performance Financing sera ramenée à 0,73% suite à l'opération.



L'action, qui avait ouvert en baisse de 25% mardi matin, accentuait son repli en tout début d'après-midi pour chuter de plus de 48%.





Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris -46.21%