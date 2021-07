Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma : le projet Tarbes Industry avance Cercle Finance • 02/07/2021 à 12:29









(CercleFinance.com) - Europlasma s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait part d'une avancée favorable dans son projet d'acquisition de Tarbes Industry. Le spécialiste de la dépollution indique que le Tribunal de commerce de Paris a fixé au 13 juillet l'audience relative à l'autorisation de l'acquisition de la société, une entreprise jugée stratégique pour l'Etat. Dans son communiqué, Europlasma précise avoir déjà reçu la notification d'autorisations des services concernés de l'Etat, ce qui signifie que la réalisation de l'opération sera définitive une fois obtenu l'accord du Tribunal. Selon l'expert de la valorisation des déchets dangereux, cette décision pourrait intervenir dans les jours suivant l'audience. Pour rappel, l'acquisition de Tarbes Industry doit lui permettre d'internaliser l'usinage des pièces constituant les torches à plasma et de valoriser les produits issus du traitement des déchets de l'industrie de l'aluminium, une opération qu'Europlasma juge 'stratégique'. L'action - qui a pris jusqu'à 12% en début de matinée - ne progressait plus que de 4,5% à la mi-journée.

Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris +3.46%