Europlasma : le développement dans la dépollution se poursuit

(CercleFinance.com) - Europlasma progresse en Bourse ce mercredi après l'annonce de la signature d'un protocole d'accord avec la start-up française Enzynov, qui développe des nettoyants écologiques. Le partenariat envisagé par Field Intelligence Energy (FIE) - filiale d'Europlasma à hauteur de 49% - porte sur la distribution en Amérique Latine des technologies d'Enzynov, des produits écologiques à base d'enzymes pour le nettoyage et le traitement des huiles issues de l'exploitation industrielle. Europlasma explique que cet accord permettra à FIE de fournir des solutions de dépollution de nappes d'hydrocarbures, un maillon jugé 'essentiel' dans la chaîne de l'industrie pétrolière et gazière. Les technologies enzymatiques d'Enzynov décomposent les polluants de manière irréversible, ce qui permet de les capter et de les valoriser sans déverser de matières toxiques dans l'environnement. Europlasma estime que le marché mondial de la dépollution mondiale devrait atteindre 5,6 milliards de dollars à horizon 2025. L'action était en hausse de presque 2% mercredi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.

Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris +2.35%