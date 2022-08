Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: la filiale chinoise améliore un de ses procédés information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Europlasma fait savoir que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET) a développé une évolution de ses procédés de vitrification permettant un gain énergétique de plus de

40%, sur son centre R&D commun avec l'Université Hangzhou Dianzi.



Ces travaux d'optimisation des procédés sont menés au sein de la filiale chinoise (EET) concomitamment avec le traitement des scories d'aluminium.



Ils sont entrés en ' phase pilote ' à la suite de l'autorisation reçue des autorités environnementales chinoises, indique Europlasma.



Une première campagne d'essais, visant à améliorer drastiquement les consommations énergétiques a apporté la démonstration expérimentale de la pertinence des analyses physico-chimiques et des travaux de simulation conduits jusqu'ici.





