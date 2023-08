Europlasma : l’État soutient le plan d’investissements des Forges de Tarbes

(AOF) - Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que dans le cadre d'un dispositif de soutien aux exportations, l'État vient d'accorder aux Forges de Tarbes une avance remboursable s'élevant à 7 143 K€ afin de contribuer au financement des investissements prévus sur leur site de production jusqu'en 2025. Les versements des fonds effectués par Bpifrance Assurance Export seront échelonnés sur 3 ans.

Pour rappel, dans le contexte géopolitique actuel, Les Forges de Tarbes, spécialisées dans la fabrication des corps creux, reçoivent depuis le second semestre 2022 de nombreuses commandes et autres marques d'intérêt émanant de différents munitionnaires en Europe.

À ce titre, le Groupe Europlasma a lancé, un programme d'investissements de 15 millions d'euros (hors actifs énergétiques) pour d'une part augmenter progressivement la capacité de production afin d'être en mesure d'absorber des pics pouvant aller jusqu'à 160 000 pièces par an dès 2025 et élargir la gamme des produits fabriqués d'autre part.

Cette décision, instruite par la Direction générale de l'armement, s'inscrit par conséquent dans la continuité des trois licences d'exportation déjà accordées (communiqués des 14 février, 25 mai et 31 juillet 2023) qui permettent d'exporter des produits soumis à restriction, tels que les corps creux produits à Tarbes.

