Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que le nombre définitif d’actions soumises au regroupement ressort à 4 530 440 000, après ajustement des rompus. Les modalités du regroupement ainsi que le calendrier des opérations ont fait l’objet d’un communiqué le 7 octobre 2026 . Un avis a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 9 octobre 2026 (n°121) et une foire aux questions (FAQ) a été mise à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société.