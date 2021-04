Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma : financement obligataire de 100 ME sur 7 ans Cercle Finance • 16/04/2021 à 18:30









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce que son conseil d'administration a décidé de procéder à l'émission, progressive et par tranches, d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés, pour une valeur nominale totale pouvant atteindre 100 millions d'euros sur sept ans. Leur souscription a été réservée au fonds d'investissement Global Corporate Finance Opportunities 11, affilié à Alpha Blue Ocean, partenaire financier de la société. Plus de 75 % des fonds levés iront au financement de nouveaux projets, et permettront notamment de financer, au cours des sept prochaines années, les investissements favorisant la montée en puissance du recours aux technologies plasma dans le traitement définitif des polluants, indique la société.

Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris +2.65%