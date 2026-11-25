Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la fin des opérations d’échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé par le 7 octobre 2026 .



La Société rappelle qu’à l’issue de la séance de bourse de ce jour et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes (code ISIN FR0014011QJ8) sont radiées de la cote. Les actions nouvelles issues du regroupement seront négociables sur le marché Euronext Growth Paris à l’ouverture de la séance du 26 novembre 2026 sous le code ISIN : FR001401BHQ6.



Modalités de regroupement



Les principales modalités de ce regroupement d’actions sont les suivantes :



• Base de regroupement : échange de 10.000 actions anciennes de 0,0001€ de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 1,00€ de valeur nominale ;

• Nombre d’actions anciennes soumises au regroupement : 4.530.440.000 actions de 0,0001 € de valeur nominale ;

• Nombre d’actions nouvelles issues du regroupement : 453.044 actions de 1,00 € de valeur nominale ;

• Centralisation : les actions nouvelles issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris à compter du 26 novembre 2026, premier jour de cotation, sous le code ISIN FR001401BHQ6.