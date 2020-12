Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma : émission de 650 OCA au profit de Global Tech Cercle Finance • 29/12/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce que son conseil d'administration, faisant usage de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre, a décidé d'émettre 650 obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) au profit de Global Tech. Le groupe de solutions de dépollution, spécialiste de la torche à plasma, explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'accord du 12 novembre dernier permettant un désendettement massif à hauteur de 21 millions d'euros. Par ailleurs, Europlasma indique que son usine de traitement de déchets d'amiante, Inertam, a traité 2.300 tonnes de déchets depuis son redémarrage à l'été 2020 et a ainsi réduit son stock de 1.770 tonnes.

Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris -4.88%