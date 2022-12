Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europlasma: commande italienne pour des déchets amiantés information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 11:49









(CercleFinance.com) - Europlasma progresse en Bourse ce lundi suite à la réception par sa filiale Inertam d'une commande italienne portant sur le traitement de 1500 tonnes de déchets amiantés.



Dans un communiqué, le spécialiste de la dépollution évoque une commande 'historique' émanant d'une société italienne spécialisée dans la gestion des déchets dangereux.



Suite à l'autorisation des autorités compétentes, attendue au premier trimestre 2023, les déchets seront acheminés vers le site landais d'

Inertam, seule installation industrielle au monde capable d'éradiquer définitivement la toxicité des fibres d'amiante.



Les 1500 tonnes de déchets sur lesquelles porte le contrat concernent uniquement l'exercice 2023.



Dans son communiqué, Europlasma se félicite des avancées des dernières semaines sur les contrats italiens et suisses, qui témoignent selon lui de la pertinence de la technologie d'Inertam au-delà des frontières hexagonales.



Vers 11h30, l'action Europlasma progressait de 2,4% après avoir pris jusqu'à 23% en début de séance, dans des volumes représentant déjà deux fois ceux de la seule séance de vendredi.





Valeurs associées EUROPLASMA Euronext Paris +7.14%