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EUROPLASMA : Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 18 décembre 2026
information fournie par Boursorama CP 13/11/2026 à 19:00

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Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe ses actionnaires qu’une assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 18 décembre 2026 à 12h00 à Pessac (33600) Cité de la Photonique – Bâtiment Sirah 3-5 Allée des Lumières.

Cette assemblée générale est convoquée afin de pourvoir au remplacement des administrateurs ayant démissionné de leur mandat et de compléter l’effectif du conseil d’administration.

Les documents préparatoires à l’assemblée seront disponibles prochainement sur le site internet www.europlasma.com dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales » et feront l’objet d’un communiqué de mise à disposition.

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