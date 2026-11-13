EUROPLASMA : Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 18 décembre 2026

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe ses actionnaires qu’une assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 18 décembre 2026 à 12h00 à Pessac (33600) Cité de la Photonique – Bâtiment Sirah 3-5 Allée des Lumières.
Cette assemblée générale est convoquée afin de pourvoir au remplacement des administrateurs ayant démissionné de leur mandat et de compléter l’effectif du conseil d’administration.
Les documents préparatoires à l’assemblée seront disponibles prochainement sur le site internet www.europlasma.com dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales » et feront l’objet d’un communiqué de mise à disposition.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer