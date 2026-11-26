Europlasma annonce la fin des opérations d'échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé le 7 octobre. Sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes (code ISIN FR0014011QJ8) sont ainsi radiées de la cote.

Les actions nouvelles issues du regroupement seront admises sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de ce 26 novembre, premier jour de cotation, sous le code ISIN FR001401BHQ6. Le code mnémonique du titre (ALEUP) reste inchangé et les actions nouvelles confèrent de plein droit, sans l'accomplissement d'aucune formalité, les mêmes droits que les actions anciennes qu'elles remplacent.

Pour rappel, le regroupement a été réalisé par échange de 10 000 actions anciennes de 0,0001 EUR de valeur nominale contre une action nouvelle de 1,00 EUR de valeur nominale. Le nombre d'actions composant le capital social d'Europlasma se trouve ainsi ramené de 4 530 440 000 à 453 044.

Les actionnaires détenant un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 10 000 n'ont aucune démarche ni formalité à accomplir. Ces actions ont été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier, à raison d'une action nouvelle pour 10 000 actions anciennes.

Les actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 10 000 à l'issue de la séance du 25 novembre recevront automatiquement de leur intermédiaire financier une indemnisation correspondant aux actions formant rompus (non regroupées) dans un délai de 30 jours à compter du 30 novembre.