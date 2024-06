Européennes: LFI remonte, le RN toujours largement devant dans les derniers sondages

Des bénévoles du RN collent des affiches de campagne de Jordan Bardella, président du parti et tête de liste aux européennes, le 6 mai 2024 à Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

A deux jours des élections européennes, les ultimes sondages confirmaient vendredi l'avance écrasante de la liste de Jordan Bardella, créditée d'un tiers des intentions de vote, loin devant Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann, tandis que Manon Aubry poursuivait sa remontée.

Signe d'un regain d'intérêt pour le scrutin dans les derniers jours de campagne, les sondages font état d'une participation attendue "entre 48% et 52%", selon l'enquête Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, et même à 52,5% dans le "rolling" quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Ce qui marquerait un rebond notable par rapport aux 50,12% de 2019.

Ce sursaut ne change toutefois rien pour la liste du Rassemblement national, qui domine toujours largement les intentions de vote, à 33% pour l'Ifop, comme dans la dernière étude OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD. Score quasi-identique chez Elabe (32,5%) et dans l'ultime vague Toluna-Harris Interactive pour M6, RTL et Challenges.

Derrière le grand favori Bardella, la candidate macroniste maintient sa courte avance sur son rival social-démocrate: Mme Hayer est donnée entre 14% et 16% selon les instituts, un à deux points devant M. Glucksmann crédité de 13% à 15%.

En quatrième position, la liste LFI de Mme Aubry termine la campagne sur une bonne dynamique, en hausse d'un demi-point à un point dans tous les sondages pour atteindre 9% dans celui de l'Ifop et même 9,5% chez Elabe et Harris Interactive - seul OpinionWay ne lui accorde que 7%.

Son concurrent LR François-Xavier Bellamy reste en revanche à un étiage bas de 6,5% à 7,5%, devant les têtes de listes Reconquête, Marion Maréchal, et Ecologistes, Marie Toussaint, toutes deux dans une fourchette de 5% à 6%. Soit juste au-dessus de la barre fatidique des 5%, nécessaire pour envoyer des eurodéputés à Bruxelles.

L'enquête Ifop a été réalisée en ligne du 4 au 7 juin sur un échantillon représentatif de 2.725 personnes inscrites sur les listes électorales, avec une marge d'erreur comprise entre 1,1 et 2,5 points selon les scores

Celle d'OpinionWay a été menée par internet les 4 et 5 juin auprès d'un autre échantillon représentatif de 963 électeurs inscrits, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.

Chez Elabe, l'échantillon représentatif de 1.874 personnes inscrites sur les listes a été interrogé en ligne du 5 au 7 juin, avec une marge d'erreur de 1,1 à 2,2 point.

Quant au sondage Harris Interactive, réalisé sur internet les 6 et 7 juin auprès de 2.087 électeurs inscrits, il comporte une marge d'erreur de 1 à 2,3 points.