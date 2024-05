Européennes: Bardella loin devant, Glucksmann se rapproche de Hayer, selon un sondage

La tête de liste RN aux européennes Jordan Bardella et la cheffe des députés du parti à l'Assemblée nationale Marine Le Pen, le 7 mai 2024 en meeting à Saint-Avold ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

La liste RN menée par Jordan Bardella recueille 31% d'intentions de vote pour les élections européennes du 9 juin, loin devant la macroniste Valérie Hayer (16%), talonnée par Raphaël Glucksmann (14,5%), selon un sondage Ipsos pour Le Parisien et Radio France publié mercredi.

Le leader d'extrême droite accuse un recul d'un point en un mois, la liste macroniste étant stable.

L'eurodéputée Valérie Hayer, tête de liste de la majorité aux européennes, pose dans les studios de la chaîne d'information BFMTV à Paris, le 2 mai 2024 ( AFP / Miguel MEDINA )

Raphaël Glucksmann gagne en revanche 1,5 point, la plus forte progression en un mois, dans la marge d'erreur pour atteindre la deuxième marche du podium.

La liste LFI de Manon Aubry recueille 8% d'intentions de vote (+1 point), celle de LR emmenée par François-Xavier Bellamy est créditée de 7% (+0,5), suivie par la liste EELV de Marie Toussaint (6,5%, -0,5 point) et celle des zemmouristes de Reconquête portée par Marion Maréchal (6%, -0,5 point).

Raphaël Glucksmann, tête de liste PS-Place Publique aux européennes, lors d'un meeting à Saint-Herblain, près de Nantes, le 13 avril 2024 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Enquête réalisée du 13 au 14 mai auprès d'un échantillon de 1.530 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrite sur les listes électorales, âgée de 18 ans et plus, interrogé par Internet selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,7 et 3,7 points.