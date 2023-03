Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: vif regain d'inquiétude avec le secteur bancaire information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Malgré des indices PMI de bonne facture parus dans la matinée, les Bourses européennes chutent ce vendredi (-1,9% à Londres, -2% à Francfort et à Paris) dans un contexte de vif regain d'inquiétudes au sujet du secteur bancaire.



'Les hausses de taux d'intérêt décidées dernièrement par les grandes banques centrales ont quelque peu ravivé les inquiétudes liées à la stabilité du système bancaire', explique Kiplink Finance dans son point du matin.



Selon la société de gestion parisienne, 'les craintes sur la solidité du système bancaire continuent de hanter les marchés en dépit des tentatives des responsables politiques et monétaires pour calmer le jeu'.



Ces inquiétudes pèsent donc lourdement sur les valeurs bancaires, en particulier Deutsche Bank (-11% à Francfort), mais aussi BNP Paribas (-7% à Paris), UniCredit (-5% à Milan) ou encore Barclays (-5% à Londres).



Toujours sur le front des valeurs, Volkswagen abandonne 4% à Francfort, pénalisée par un abaissement de conseil de Stifel de 'achat' à 'conserver' sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours divisé par deux à 149 euros.



Les craintes pour le secteur financier éclipsent un indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro qui est remonté à 54,1 en estimation flash pour mars, un plus haut de dix mois, contre 52,0 en février.



'L'enquête signale également une nouvelle atténuation des tensions inflationnistes au cours du mois, les prix des achats ayant même fortement reculé dans l'industrie manufacturière. Parallèlement, la croissance de l'emploi s'est accélérée en mars', pointe S&P Global.



'Comme l'indice de l'emploi continue d'augmenter, il est clair que les pressions sur les prix restent élevées, ce qui nous laisse à l'aise avec notre prévision d'une nouvelle hausse de taux cumulée de 100 points de base de la BCE', réagit Capital Economics.





