Europe : victoire de Joe Biden saluée en Bourse

(CercleFinance.com) - En dépit de la contestation des résultats électoraux par Donald Trump, les Bourses européennes (+1,3% à Londres, +1,7% à Francfort et +1,2% à Paris) réservent un accueil enthousiaste à l'annonce de la victoire de Joe Biden ce week-end. 'La victoire du candidat démocrate a finalement été vue d'un bon côté car cela pourrait normaliser les relations internationales des Etats-Unis. Par ailleurs les observateurs s'attendent à une politique plus stable de sa part', explique IG France. 'Malgré l'accumulation de différentes crises aux Etats-Unis, les investisseurs ne réduisent pas leur exposition dans les actifs risqués, montrant le peu de corrélation entre les marchés financiers et la réalité', souligne-t-il plus largement. 'Depuis le début de la crise sanitaire, la réserve fédérale a baissé ses taux au plancher et a injecté une montagne de liquidité dans le système financier permettant aux marchés d'être positif malgré cette réalité catastrophique', rappelle en effet IG France. Seule donnée parue ce lundi, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 17,8 milliards d'euros en septembre, contre 15,4 milliards le mois précédent, grâce à une croissance de 2,3% des exportations, alors que les importations ont stagné (-0,1%). Parmi les autres données attendues cette semaine, figurent l'indice ZEW en Allemagne, le taux de chômage en France, des estimations de PIB pour le Royaume Uni et la zone euro, ainsi que l'inflation aux Etats-Unis. La semaine verra aussi la saison des résultats se poursuivre, avec par exemple Deutsche Post, Adidas, KBC, Siemens et Engie en Europe, ainsi que McDonalds, Walt Disney et Cisco de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'heure, Infineon gagne 2% à Francfort malgré l'annonce par le fabricant de semi-conducteurs d'une réduction sensible de son dividende au titre de l'exercice écoulé, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

