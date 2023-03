Europe: vers une stabilisation après le trou d'air d'hier information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 11:29

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes se remettent doucement du lourd trou d'air de la veille: Francfort gagne 0,4% devant Paris (stable) tandis que Londres cède 0,4%.



Les investisseurs ont été totalement pris au dépourvu par la faillite de SVB, mais l'intervention des autorités américaines a permis de freiner le mouvement de vente sur les marchés.



Les dégagements subis ces derniers jours laissent espérer un scénario de 'remise à zéro' des compteurs qui permettrait aux marchés de trouver une nouvelle dynamique.



Les marchés semblent en effet penser qu'un basculement majeur vient de survenir et que la Fed n'a pas d'autre choix que de limiter, voire de reporter, son programme de relèvement taux d'intérêt afin d'éviter tout risque d'ordre 'systémique'.



D'après le baromètre FedWatch du CME, les acteurs de marché évaluent à 47% la probabilité d'un statu quo de la part de la Fed la semaine prochaine, celle d'un relèvement de 25 points de base étant évaluée à 53%.



Les investisseurs vont suivre, malgré tout, avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation qui seront publiées une heure avant l'ouverture de Wall Street.



Des chiffres rassurants sur l'inflation américaine pourraient atténuer les inquiétudes et encourager les investisseurs à revenir vers les actions.



Dans l'actualité des sociétés européennes, le Groupe Volkswagen annonce que les livraisons de BEV (véhicules électriques à batterie) ont augmenté de 26% en 2022. Le Groupe Volkswagen est resté leader du marché BEV en Europe et a augmenté ses livraisons en Chine de 68% en 2022. Les marges d'exploitation avant éléments spéciaux ont augmenté pour atteindre 8,1 %. Le bénéfice d'exploitation avant éléments spéciaux est de 22,5 milliards d'euros, en hausse de 13 %.



Generali annonce ses résultats pour 2022 et se félicite d'avoir réalisé le meilleur résultat d'exploitation de son histoire, avec une croissance continue des primes et du résultat net.



Le résultat opérationnel est de 6,5 milliards d'euros (+11,2%), ' principalement dû à l'assurance vie, ainsi qu'à la croissance de l'assurance dommages ' et le résultat net augmente à 2.912 millions d'euros (+2,3%)



Le chausseur italien Tod's annonce que ses ventes ont atteint 1006 ME en 2022, soit une hausse de près de 14% par rapport à l'exercice précédent (ou +11,4% à changes constants).

Dans le même temps, l'EBIT a plus que doublé, passant de 24 à 58 ME. Le groupe enregistre un bénéfice net de 23 ME, loin de la perte de 5,9 ME enregistrée un an plus tôt.



Enfin, Equinor annonce une nouvelle découverte de pétrole et de gaz 'commercialement intéressante' près du champ de Troll en mer du Nord. Les volumes sont estimés entre 24 et 84 millions de barils équivalent pétrole, avec un peu plus de pétrole que de gaz.