Europe: vers une fin de semaine morose information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font à nouveau grise mine ce vendredi (-0,2% à Londres, mais surtout -1,8% à Francfort et -1,5% à Paris), le contexte général cumulant menace de récession, forte inflation et durcissement monétaire, continuant de plomber le moral.



'Ce matin, les craintes sur la croissance continuent de se renforcer, à l'image de l'alerte lancée par la Banque mondiale hier soir quant au risque de récession globale en 2023. Ceci continue de pénaliser les indices actions', pointe ainsi Kiplink.



'Derrière ces craintes se trouvent celles que les banques centrales doivent resserrer rapidement leurs politiques monétaires dans la plupart des zones économiques', poursuit la société de gestion, ajoutant que les quatre sorcières influenceront la séance.



'Les fixations de cours de clôture pour les échéances ont lieu de 11h50 à 12h00 pour l'EuroStoxx, c'est à ce moment que les indices vont être le plus volatils, car l'EuroStoxx concerne tous les marchés européens', prévient-elle.



Pour l'heure, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 9,1% en août, contre 8,9% en juillet, et celui de l'Union européenne à 10,1%, après 9,8%, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin août pour la zone euro.



Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca avance de plus de 2% à Londres, après l'annonce d'un avis positif du CHMP en vue de la commercialisation en Europe de son Evusheld pour les formes graves de la Covid-19 chez les personnes les plus vulnérables.



Le titre du laboratoire britannique profite également d'un avis positif du CHMP pour l'approbation de Beyfortus, traitement développé avec Sanofi pour la prévention des infections par le virus respiratoire syncitial (VRS) chez le nourrisson.