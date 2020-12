Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : vers une fin d'année boursière sur une note négative Cercle Finance • 31/12/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Tandis que Francfort reste portes closes, Londres lâche 1,5% et Paris 0,3% en cette dernière séance de 2020 (qui s'achèvera comme tous les ans en début d'après-midi), s'apprêtant ainsi à finir sur une note négative une année mouvementée. Depuis le 1er janvier dernier, le DAX de Francfort a engrangé un gain d'un peu plus de 3,5%, tandis que pour l'heure, le FTSE de Londres affiche une chute annuelle d'environ 14,5% et le CAC40 parisien, un recul de l'ordre de 6,8%. 'Les marchés européens sont en légère baisse à l'ouverture de cette dernière séance de 2020, plombées par les valeurs aéronautiques et les spiritueux du fait du prochain relèvement par Washington des taxes sur certains produits européens', explique Kiplink. Ce dernier rappelle que les principales Bourses européennes ont finalement terminé dans le rouge mercredi, l'aversion au risque l'ayant emporté et les valeurs refuges s'étant distinguées dans un contexte marqué par la faiblesse des volumes. 'L'effet d'annonce concernant l'autorisation du vaccin d'Oxford/AstraZeneca n'aura finalement pas duré longtemps, et les investisseurs européens n'ont pas davantage réagi au nouvel accord sur les investissements signé entre l'UE et la Chine', souligne-t-il. Dans l'actualité des valeurs, Generali reste à peu près stable après un accord avec AXA par lequel l'assureur italien va lui racheter ses activités d'assurance vie, épargne et dommages en Grèce pour un montant total en numéraire de 165 millions d'euros. LVMH grappille moins de 1% à Paris, alors que les actionnaires de Tiffany ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord modifié de fusion annoncé le 29 octobre 2020, relatif au projet d'acquisition du joaillier américain par le Français.

