Europe : vent favorable en provenance de Chine

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce lundi, les Bourses continentales entament la semaine avec le vent en poupe (+0,7% à Francfort, +1,1% à Paris), encouragées par des indices PMI qui pointent une poursuite du redressement économique de la Chine en août. 'Le PMI des services monte à 55,2 en août, en forte hausse par rapport à 54,2 en juillet. Alors que la reprise économique reste sur la voie, Pékin a adopté une approche graduelle pour sortir du 'mode d'urgence'', souligne-t-on chez Commerzbank. Au cours des prochains jours, les opérateurs prendront aussi connaissance des indices PMI dans les principaux pays européens, ainsi que de l'inflation, du taux de chômage et des ventes de détail dans la zone euro. De l'autre côté de l'Atlantique, doivent paraitre cette semaine les indices ISM des Etats-Unis, ainsi que les commandes à l'industrie, la balance commerciale, et surtout le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août. Du côté des valeurs, Philips cède 1% à Amsterdam, le groupe de technologies médicales s'étant vu notifier par le gouvernement américain l'arrêt partiel du contrat d'avril dernier pour lui livrer 43.000 ventilateurs EV300 jusqu'en décembre prochain. Ageas perd plus de 1% à Bruxelles, alors que la compagnie d'assurance a annoncé qu'à compter du 22 octobre, Hans De Cuyper succèdera comme CEO à Bart De Smet, qui deviendra alors président du conseil d'administration. Nestlé grappille près de 1% à Zurich, suite à un accord définitif par lequel il ferait l'acquisition d'Aimmune Therapeutics, un spécialiste des traitements pour allergies alimentaires, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,6 milliards de dollars. Suez s'envole de près de 20% à Paris, entouré grâce à l'offre ferme remise par Veolia à Engie pour l'acquisition de sa participation de 29,9% au capital du groupe de services aux collectivités, au prix de 15,50 euros par action, offre valable jusqu'au 30 septembre.

