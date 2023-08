Europe: vent favorable en provenance de Chine information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 13:20

(CercleFinance.com) - Tandis que Londres reste portes closes ce lundi pour cause de Summer Bank Holiday, les autres grandes places européennes commencent la semaine plutôt du bon pied (+0,3% à Francfort, +0,5% à Paris) à la faveur de bonnes nouvelles en provenance de Chine.



'La Chine a annoncé des mesures de soutien en faveur de ses marchés de capitaux', pointe Kiplink, précisant que ses autorités ont notamment abaissé, 'pour la première fois depuis 2008, le taux du droit de timbre sur les transactions boursières, de 0,1% à 0,05%'.



Aucune donnée n'est attendue cet après-midi aux Etats-Unis, mais les prochains jours verront paraitre les derniers chiffres du PIB du deuxième trimestre, puis les revenus et dépenses des ménages de juillet et le rapport sur l'emploi pour le mois d'août.



Dans la zone euro, sont attendus cette semaine les indices du sentiment économique, les indices PMI manufacturiers et surtout -dans l'optique de la prochaine réunion de la BCE en septembre-, une estimation de l'inflation pour le mois qui s'achève.



A ce sujet, Barclays prévoit un taux annuel stable à 5,3% en août, 'la hausse l'énergie devant largement compenser les pressions désinflationnistes des biens de base et des denrées alimentaires', mais un taux sous-jacent en baisse de 0,2 point à 5,3%.



'Vendredi, lors du symposium de Jackson Hole, les banquiers centraux ont réitéré leur objectif de combattre l'inflation, tout en surveillant de plus en plus, l'impact de la politique monétaire sur l'économie', rappelle d'ailleurs IG France.



Dans l'actualité des valeurs, thyssenkrupp nucera gagne plus de 1% à Francfort dans le sillage de performances trimestrielles meilleures que prévu publiées par le spécialiste des équipements d'électrolyse pour l'hydrogène, introduit en Bourse début juillet.



Casino bondit de 6% à Paris, alors que le Tribunal de commerce de Paris a suspendu toute obligation de paiement au titre de certains instruments de dette, dans l'attente de sa décision courant septembre sur des demandes de délais de grâce.