Europe: vent favorable en provenance d'Asie information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent de gagner du terrain (+1,2% à Londres, +0,4% à Francfort, +1% à Paris), dans le sillage de clôtures très positives à New York la veille (+0,7% sur le Dow Jones) et à Tokyo ce matin (+1,8% pour le Nikkei).



'Cette nuit, les investisseurs ont bien accueilli la hausse supérieure aux attentes de l'indice PMI manufacturier Caixin-Markit chinois de décembre à 50,9 contre un consensus de 50 après 49,9 en novembre', souligne Kiplink Finance.



'Les PMI manufacturiers officiels et privés de la Chine laissent espérer que l'économie pourrait recevoir un certain soutien alors que les autorités ont commencé à déployer des mesures d'assouplissement', réagit-on chez Commerzbank.



'Tandis que les politiques de soutien de Pékin sont susceptibles d'empêcher une décélération économique rapide, l'économie chinoise est toujours confrontée à de forts vents contraires', prévient cependant la banque allemande.



En Europe, la croissance du secteur manufacturier britannique a très légèrement décéléré le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui s'est établi à 57,9 en décembre 2021, à comparer à 58,1 le mois précédent.



Sur le front des valeurs, Rolls-Royce s'adjuge plus de 3% à Londres, après la finalisation par le motoriste de la vente de son activité Bergen Engines à Langley Holdings, transaction qui doit l'aider à revenir à un profil de crédit de première qualité à moyen terme.



Allianz prend près de 2% à Francfort, sur fond de signature d'un accord entre la compagnie d'assurance et le groupe immobilier VGP en vue de la création d'une nouvelle coentreprise spécialisée dans les métiers de la logistique.



Holcim gagne 1% à Zurich, alors que le groupe de matériaux de construction a finalisé l'acquisition de Cowden, un leader américain du béton prêt à l'emploi et des granulats, qui lui permettra d'étendre sa présence dans le Nord-Ouest des États-Unis.