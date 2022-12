Europe: vent favorable d'outre-Atlantique pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - L'optimisme revient au sein des Bourses européennes (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort, +1% à Paris), encouragé par une clôture sur des gains timides à New York la veille, suivie de publications trimestrielles encourageantes de la part de Nike et FedEx.



Le S&P500 a terminé mardi sur un gain de 0,1% après avoir accusé plus de 6% de baisse par rapport à ses récents plus hauts de début décembre, un net recul qui semblait amener certains investisseurs à vouloir commencer à rebâtir leurs positions.



'L'histoire laisse penser qu'après une chute annuelle de 16,2% (à la clôture du 14 décembre), le S&P500 pourrait connaître un sort plus favorable en 2023', prédisait ainsi Gregory Drahuschak, stratège chez Janney Montgomery Scott.



Après la clôture à Wall Street, le fournisseur d'articles de sport Nike et le logisticien FedEx ont tous deux fait part de publications trimestrielles jugées satisfaisantes, leurs actions étant attendues en hausses de respectivement 12% et 5% environ cet après-midi.



La publication de Nike, marquée notamment par une croissance de 27% de ses revenus hors effets devises sur son deuxième trimestre comptable, entraine dans son sillage ses concurrents allemands adidas et Puma, titres qui prennent chacun environ 8% à Francfort.



'La demande des consommateurs pour le portefeuille de marques de Nike continue de stimuler une forte dynamique commerciale dans un environnement dynamique', expliquait Matthew Friend, le directeur financier du groupe américain.



De même, et dans une moindre mesure, les résultats trimestriels de FedEx -accompagnés de l'annonce d'économies supplémentaires prévues pour l'exercice en cours- semblent soutenir son pair Deutsche Post-DHL (+2% à Francfort).