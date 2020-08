Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : vent défavorable en provenance de Chine Cercle Finance • 14/08/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâchent du terrain (-2,4% à Londres et à Paris, -1,4% à Francfort) sur fond de mauvaises nouvelles en provenance de Chine et dans l'attente d'une batterie de statistiques américaines cet après-midi. 'Les données d'activité pour le mois de juillet en Chine se sont montrées largement inférieures aux attentes, ce qui reflète un affaiblissement de la dynamique de croissance', souligne ce matin Commerzbank. 'Comme la politique devient moins offensive, et que les vents contraires demeurent avec les incertitudes post-Covid et géopolitiques, nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance ralentisse notablement à partir du troisième trimestre', poursuit-il. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les ventes de détail et la production industrielle pour juillet, la productivité pour le deuxième trimestre, les stocks des entreprises de juin et l'indice 'UMich' de confiance du consommateur. 'Le plus important de ces indicateurs, qui sera le plus regardé par les investisseurs, est sans aucun doute les ventes au détail. Ces dernières sont revenues au mois de juin quasiment à leur niveau d'avant crise', estime Aurel BGC. 'Elles devraient encore profiter de l'utilisation par les ménages de l'épargne 'forcée' accumulée durant la période de confinement et de leur appétit pour l'achat de quelques biens durables, notamment dans l'automobile', poursuit le bureau d'études. De ce côté de l'Atlantique, Eurostat a confirmé pour la zone euro son estimation rapide préliminaire d'une chute de 12,1% du PIB au deuxième trimestre 2020, et fait part d'un excédent commercial en hausse à 17,1 milliards d'euros au mois de juin. Dans l'actualité des valeurs, Daimler cède près de 2% à Francfort, au lendemain d'un accord de principe avec diverses autorités américaines pour régler le dossier des systèmes de contrôle d'émissions d'environ 250.000 véhicules diesels aux Etats-Unis. Ceconomy gagne moins de 1% à Francfort, après la publication par le distributeur d'électronique grand public d'un EBIT ajusté de -45 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2019-20, pratiquement stable en comparaison annuelle.

