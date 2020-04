Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : une semaine chargée démarre du bon pied Cercle Finance • 27/04/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent en confiance (+1,7% à Londres et à Paris, +2,2% à Francfort) une semaine qui s'annonce particulièrement riche, avec des réunions de banques centrales, ainsi que de multiples statistiques et résultats d'entreprises. 'Entre les réunions et conférence de presse de la BCE et du Fed, les publications de résultats des entreprises et les indicateurs économiques, les investisseurs ne vont pas s'ennuyer cette semaine', juge Aurel BGC. Le bureau d'études souligne qu'après 'l'échec' des Européens à se mettre d'accord sur un plan de relance européen solidaire, la BCE 'pourrait annoncer de nouvelles mesures, notamment sur le montant de ses achats obligataires'. Parmi les nombreuses données prévues les jours prochains, figurent les croissances du premier trimestre aux Etats-Unis et dans la zone euro, ainsi que les indices du sentiment économique de la Commission européenne pour avril. La semaine s'annonce aussi chargée sur le front des trimestriels, avec par exemple ceux de HSBC, BP, Novartis, Airbus, GSK et BASF en Europe, ou encore Caterpillar, Pfizer, Alphabet, Boeing, McDonalds et ExxonMobil outre Atlantique. Pour l'heure, Bayer s'adjuge 3,7% à Francfort, le groupe d'agrochimie et de pharmacie ayant dévoilé au titre de son premier trimestre un BPA coeur en hausse de 9,9% à 2,67 euros, battant ainsi d'environ 35 cents le consensus de marché. Deutsche Bank a lui aussi annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce à la croissance des revenus dans les activités principales et aux réductions des coûts, et a réaffirmé ses objectifs financiers, faisant grimper son titre de près de 11%. Adidas ne gagne que 1,5%, le fournisseur d'articles sportifs ayant publié un bénéfice net des opérations poursuivies en chute de 97% pour le premier trimestre, à 0,13 euro par action, BPA inférieur de 70 centimes au consensus de marché.

