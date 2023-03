Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: un risque accru de récession pour les gérants (BofA) information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Les répercussions du mouvement de remontée des taux d'intérêt sur les banques et l'économie dans son ensemble accroît le risque d'une prochaine récession en Europe, selon une étude de Bank of America.



L'enquête mensuelle réalisée par BofA auprès des gérants de fonds européens montre que 53% des investisseurs s'attendent désormais à que l'économie européenne s'affaiblisse au cours de l'année à venir, contre seulement 33% le mois dernier.



Parmi eux, 61% déclarent anticiper une récession sur le Vieux Continent lors des 12 prochains mois, à comparer avec un chiffre de 55% en février.



La probabilité d'une récession au niveau mondial monte également en flèche, ajoute BofA, avec 42% des gérants anticipant un tel scénario contre 24% le mois précédent.



Parmi les gérants interrogés, 66% disent maintenant envisager un potentiel baissier sur les actions européennes dans les tous prochains mois, comparativement à 53% en février.



Les investisseurs demeurent toutefois plus optimistes à moyen terme, 55% d'entre eux prévoyant un potentiel haussier à un horizon d'un an, un niveau inchangé d'un mois sur l'autre.



Les valeurs bancaires, qui étaient jusqu'ici les préférées des gérants, accusent le contrecoup de la récente crise de confiance ayant touché le secteur financier, puisque seulement 3% des gérants les surpondèrent désormais, contre 27% le mois passé.



Les valeurs technologiques bénéficient, à l'inverse, d'un retour en grâce, une première depuis la fin 2021, puisque 34% des gérants les surpondèrent dorénavant, contre 10% le mois dernier.





