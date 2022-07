Europe: un rebond se dessine après la chute de la veille information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 11:50

(CercleFinance.com) - Après le trou d'air de la veille (-2,7% à Paris, -2,9% à Francfort et Londres), les bourses européennes reprennent des couleurs ce matin et amorcent un rebond: Londres gagne 1,5%, devançant Francfort (+1,3%) et Paris (+1,1%).



'Les actions ont chuté mardi alors que les craintes de récession pesaient sur les géants pétroliers et les compagnies minières', analyse-t-on chez Liberum.



Dans ce contexte, la baisse des prix du pétrole se poursuit: le baril de Brent s'échange désormais pour 103$, en baisse de 1% après un recul de 10% hier.



Sur le front des statistiques, les opérateurs ont pu découvrir qu'en mai, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et reste inchangé dans l'UE, par rapport à avril 2022 - selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En mai 2022, par rapport à mai 2021, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE.



Dans l'après-midi, les investisseurs prendront aussi connaissance des derniers indices PMI composite et ISM non manufacturier aux Etats-Unis.



A noter que la Commission européenne a adopté aujourd'hui unnouveau programme visant à placer l'Europe à la pointe de la nouvelle vague d'innovations et de jeunes entreprises (start-ups) à fort contenu technologique (deeptech).



L'idée est notamment de faciliter l'accès aux financements des entrepreneurs et d'inciter investisseurs institutionnels mais aussi privés en Europe à investir dans des start-ups deeptech européennes et à tirer parti de leur expansion.



Dans l'actualité des valeurs européennes, la compagnie anglo-néerlandaise Shell a annoncé ce matin que ses filiales Shell Nederland B.V. et Shell Overseas Investments B.V., avaient pris une décision finale d'investissement afin de bâtir Holland Hydrogen I, la plus grande usine d'hydrogène renouvelable d'Europe, dont la mise en service est prévue à l'horizon 2025 à Rotterdam.



Le laboratoire suisse Roche a fait savoir ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé un statut d'examen prioritaire pour Lunsumio (mosunetuzumab), un potentiel traitement des destiné aux adultes atteints de lymphome folliculaire (LF) récidivant ou réfractaire (R/R) ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs.



Enfin, Holcim annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de Cantillana, l'un des principaux fournisseurs de solutions de construction spécialisées basé en Belgique, dont le chiffre d'affaires net est estimé à 80 millions d'euros en 2022.