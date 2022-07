Europe: trou d'air sur les marchés après des PMI mitigés information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 11:44

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes décrochent ce matin, Francfort cède 1%, tout comme l'E-Stoxx50, et devance Londres et Paris (-1,3%) .



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un ralentissement de la croissance du secteur privé en zone euro. L'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale ressort ainsi à 52 en juin, signalant une hausse modérée de l'activité du secteur privé de la zone euro, contre 54,8 un mois plus tôt. Il s'agit de la plus faible expansion des 16 derniers mois de croissance continue.



Le repli de l'indice a reflété un ralentissement de la hausse de l'activité des prestataires de services (qui a affiché son rythme le plus faible depuis janvier dernier) ainsi qu'une première baisse de la production manufacturière depuis deux ans.



'Le fort ralentissement de la croissance de l'activité observé en juin dans la zone euro augmente le risque d'une contraction de l'économie de la région au troisième trimestre', prévient Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale est passé de 57 en mai à 52,5 en juin, signalant une forte décélération de la croissance dans le secteur privé, celle-ci affichant ainsi son rythme le plus faible depuis 14 mois.



En revanche, l'expansion du secteur privé britannique s'est finalement accélérée en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global et du CIPS, qui s'établit à 53,7 en définitive, alors que l'estimation flash indiquait une stagnation par rapport au niveau de 53,1 de mai.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca a annoncé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de TeneoTwo. Cet accord comprend le TNB-486, actuellement en cours d'évaluation dans le lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant et réfractaire. Il est prévu que le laboratoire achète toutes les actions en circulation de TeneoTwo en échange d'un paiement initial de 100 millions de dollars à la conclusion de l'accord.



Nokia indique avoir remporté un contrat de cinq ans avec l'opérateur mobile norvégien, Ice. Ce contrat permettra de mettre à niveau et étendre son infrastructure de réseau radio 5G à l'échelle nationale. Le déploiement est déjà en cours et s'étendra jusqu'en 2026.



Equinor a fermé les champs de Gudrun, Oseberg South et Oseberg East après que les membres du syndicat norvégien Organisation of Managers and Executives (Lederne) se sont déclaré en grève depuis minuit. La grève intervient alors que des négociations salariales étaient en cours entre syndicats et organisation patronale.



Equinor précise qu'une prolongation de la grève a été notifiée pour les champs de Heidrun, Kristin et Aasta Hansteen, prenant effet à compter d'aujourd'hui (5 juillet). Ces installations procéderont ainsi à un arrêt contrôlé de la production - y compris le champ Tyrihans, qui est lié à la plate-forme Kristin.