Europe : tendance légèrement négative sur les places

(CercleFinance.com) - La tendance se montre légèrement négative sur les places européennes (-0,3% à Londres et à Paris, -0,4% à Francfort), sur fond d'une situation sanitaire toujours préoccupante et d'une donnée peu encourageante du côté de la consommation au Royaume Uni 'En Allemagne, l'appel à une troisième vaccination se fait de plus en plus pressant. Toutefois, ceci peinera à arrêter la quatrième vague qui monte. De nouvelles restrictions ne sont qu'une question de temps', souligne ainsi Commerzbank. Seule donnée parue ce matin en Europe, les ventes de détail en volume au Royaume Uni ont chuté de 2,5% au mois de juillet en rythme séquentiel, mais demeurent supérieures de 5,8% à leur niveau de février 2020, soit avant l'impact de la pandémie. 'Cette baisse a déçu par rapport à un consensus d'un gain de 0,5% et à notre propre prévision d'une baisse de 0,5%', note Capital Economics, qui y voit 'une nouvelle preuve que la reprise économique a ralenti'. Du côté des valeurs, Marks & Spencer bondit de plus de 10% à Londres, la chaine de grands magasins ayant relevé son objectif de profit avant impôt ajusté pour l'exercice en cours, revendiquant une performance encourageante observée jusqu'à présent. AstraZeneca recule par contre de près de 1%, le laboratoire britannique ayant interrompu un essai de phase III consacré à l'évaluation de l'Ultomiris chez les adultes atteints de sclérose latérale amyotrophique. A Amsterdam, Adyen gagne plus de 2%, sur fond de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 2617 à 2853 euros sur l'action de la société de solutions de paiements.

