Europe: tendance haussière avant plusieurs statistiques US information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 12:30

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Francfort et Paris ouvrant la voie (+1,4%) devant Londres (+1,1%).



Hier les indices US se sont contentés de gains modestes, entre 0,2 et 0,4%, dans un environnement où la crainte de la récession a succédé à celle de l'inflation.



En effet, préoccupés par la hausse des prix depuis plusieurs mois, les marchés ont finalement assisté à la chute des cours des matières premières industrielles -et notamment le pétrole, retombé autour de 100$ le baril.



Désormais, c'est le spectre d'une possible récession qui agite les marchés. La chute du PMI Composite en Europe, au plus bas depuis 16 mois, témoigne d'ailleurs de la faiblesse de la demande et pèse logiquement sur les perspectives d'activité.



Néanmoins, la chute des taux longs a incité les investisseurs à revenir sur les marchés actions, limitant ainsi leur recul.



Dans ce contexte, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, de la balance commerciale et surtout du rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé.



Ce dernier pourrait être surveillé de près par les opérateurs, à la veille du rapport du Département du Travail pour le mois de juin, pour lequel Jefferies anticipe par exemple 320.000 créations de postes non agricoles et un repli du taux de chômage à 3,5%.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Nokia a annoncé le déploiement d'une solution de réseau local optique passif (POL) pour Orange sur 20 sites en France, dont le nouveau siège d'Orange, Bridge, à Issy-les- Moulineaux près de Paris.



ABB annonce avoir conclu un protocole d'accord avec SKF, groupe multinational suédois spécialiste du roulement mécanique, pour explorer les possibilités d'une collaboration dans l'automatisation des processus de fabrication.