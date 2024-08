Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: stagnation des places boursières information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent de végéter près de leurs équilibres ce mardi (stagnation à Londres, +0,1% à Paris, +0,3% à Francfort), les rares opérateurs présents étant dans l'expectative de nouvelles indications sur la situation économique outre-Atlantique.



'Un marché attentiste est rarement un marché haussier. La publication des prix à la production aux États-Unis donnera un avant-goût du chiffre des prix à la consommation qui est le point d'orgue de la semaine', pointe Christopher Dembik, chez Pictet AM.



Le conseiller met aussi en avant les résultats prévus ce jour de Home Depot, 'baromètre, certes imparfait, mais important du comportement du consommateur américain', prévenant que 'de mauvais chiffres risquent d'être durement sanctionnés par le marché'.



En attendant, on notera que l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne a chuté de 41,8 en juillet à 19,2 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis janvier, et traduisant ainsi une nette détérioration des perspectives économiques du pays.



'Les attentes sont probablement toujours affectées par une forte incertitude due à une politique monétaire ambiguë, des données d'activité américaines décevantes et la crainte d'une escalade du conflit au Moyen-Orient', avance le président de ZEW, Achim Wambach.



Sur le front des valeurs, Stellantis cède plus de 1% à Paris et à Milan, le titre du constructeur automobile étant pénalisé par une note de RBC qui a réduit son objectif de cours de 24 à 18 euros, tout en maintenant son opinion 'surperformance'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.