Europe: sous une pluie de résultats, le vert domine information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 12:27

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en nette hausse ce matin, Francfort ouvrant la marche (+1,8%) devant Paris (+1,5%) et Londres (+1%).



Dans l'immédiat, les investisseurs portent leur attention sur les publications de résultats d'entreprises du premier trimestre.



Le début de journée a été marqué par une nouvelle vague de résultats en Europe, dont ceux de Nokia, Thales, Pernod Ricard, Beiersdorf ou encore Sanofi.



La séance doit aussi être animée par la publication de plusieurs statistiques comme celle de l'inflation en Allemagne, puis par la parution de la première estimation du PIB américain de premier trimestre.



En France, le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a diminué de 5,3% en France métropolitaine au premier trimestre, avec un recul atteignant 16,5% sur un an, montrent des données publiées ce jeudi par le ministère du Travail.



Enfin l'actualité reste surtout marqué par les tensions géopolitiques et l'annonce de Gazprom, géant russe du gaz, de suspendre ses livraisons à destination de la Pologne et de le Bulgarie.



Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, il s'agit ni plus ni moins 'd'une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage'.



Les Etats européens se sont rapidement organisés et 'la Pologne et la Bulgarie reçoivent désormais du gaz de leurs voisins de l'UE', assure la responsable qui met en avant 'l'immense solidarité' qui existe entre les membres.



'Chaque euro que nous investissons dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique nous fait progresser vers notre future indépendance énergétique', a-t-elle ajouté avant d'indiquer que 'l'ère des combustibles fossiles russes en Europe prendra fin'.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Repsol annonce avoir enregistré un bénéfice net de 1392 ME au premier trimestre 2022, contre 648 ME pour la même période de l'année précédente. Le résultat net ajusté ressort à 1056 ME.



Beiersdorf publie des ventes de 2,2 MdsE au titre du premier trimestre, en hausse organique de 10,3 %. Le Groupe prévoit une croissance des ventes dans la fourchette moyenne à un chiffre en 2022.



Nokia a fait état ce matin d'un résultat opérationnel de 583 ME au titre du premier trimestre, contre 551 ME un an plus tôt, soit une hausse de 6% à données comparables. Son chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 5,35 MdsE.



Enfin, Shell annonce que sa filiale Shell Brasil Petróleo Ltda. (Shell Brasil) a signé un contrat de partage de production (PSC) afin d'acquérir officiellement auprès de Pétrobras, pour 1,1 Md$, une participation de 25 % dans le champ pétrolier offshore d'Atapu.