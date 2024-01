Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: souffle haussier sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris gagne actuellement 0,3%, devançant Francfort (+0,2%) et Londres (+0,1%)%.



Les investisseurs font montre de prudence alors que de nombreux responsables de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique tiennent des discours plus intransigeants concernant un éventuel desserrement des conditions financières.



Les intervenants de marché ont notamment dû composer hier avec le discours tenu en marge du forum économique de Davos par Christine Lagarde, la présidente de la BCE.



Cette dernière a douché les espoirs de repli des taux dès le printemps en évoquant plutôt une baisse 'probable' au mois de juin.



Au-delà des déclarations de banquiers centraux, des données supérieures aux attentes aux Etats-Unis sont venues alimenter les craintes que les taux d'intérêt restent élevés pendant plus longtemps que prévu.



Les anticipations d'un assouplissement monétaire rapide avaient déjà été mises à mal hier par des propos de Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, selon lesquels le fait que l'inflation tende vers l'objectif des 2% ne devait pas précipiter d'éventuelles baisses des taux.



Ces commentaires ont influencé les anticipations des traders, qui sont de moins en moins nombreux à s'attendre à ce que la Réserve fédérale américaine abaisse rapidement ses taux.



Le scénario d'une baisse du loyer de l'argent s'éloigne: le consensus, qui atteignait plus de 77% avant le week-end, s'établit désormais autour de 59% selon le baromètre FedWatch.



'La grande question du moment est de savoir si 2024 démarre avec une gueule de bois logique après une fin d'année 2023 exceptionnelle ou s'il faut s'attendre à une année plus difficile devant nous', résume Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Ce contexte d'incertitude sur les taux a eu un impact les Treasuries américains à dix ans, qui ont connu mercredi leur pire journée depuis la mi-décembre avec un papier à dix ans qui revient au-dessus de 4,10%. Il redescend légèrement ce matin vers 4,08%.



La lourdeur de l'obligataire s'amplifie aussi en Europe, où le rendement du Bund allemand à dix ans - référence de la zone euro - remonte vers 2,27%.



Il est possible que les indicateurs attendus aujourd'hui aux Etats-Unis, inscriptions aux allocations chômage en tête, influencent les attentes sur les prochaines baisses de taux.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Richemont annonce un chiffre d'affaires en hausse de 8% à taux de change constants et de 4% à taux de change réels à 5,6 milliards d'euros au 3ème trimestre, malgré un environnement macro-économique et géopolitique toujours incertain.



ABB a annoncé jeudi avoir pris une participation majoritaire au sein du concepteur de logiciels pour la R&D Meshmind afin de renforcer ses capacités dans l'IA, l'Internet des objets (IoT) pour l'industrie et l'automatisation des machines.



Bayer fait savoir que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social (MHLW) a approuvé le nouveau vaccin Eylea 8 mg (aflibercept 8 mg) pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (DMLA) et de l'oedème maculaire diabétique (OMD).



Enfin, Repsol a fait état hier soir d'une marge de raffinage meilleure que prévu au titre du quatrième trimestre, une annonce saluée par les analystes et les investisseurs ce jeudi en Bourse de Madrid.





