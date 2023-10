Europe: souffle haussier sur les marchés avant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 11:18

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières d'Europe évoluent en légère hausse ce matin, Francfort ouvrant la marche (+0,4%) devant Paris (+0,3%) et Londres (+0,2%).



Les investisseurs ont désormais les yeux rivés outre-Atlantique, où doit paraître le rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois de septembre.



Selon Duc Nam Pho ( Kama Capital), il pourrait ' fortement affecter les attentes en matière de politique monétaire ', alors que le marché du travail est toujours étroitement surveillé par la Réserve fédérale.



'Des données plus faibles que prévu sur le marché de l'emploi pourraient soutenir la performance du marché boursier et un recul des rendements, car les traders pourraient intégrer une position plus souple de la Réserve fédérale', poursuit-il.



A titre indicatif, Jefferies table sur la création de 150.000 postes non agricoles en septembre, en baisse par rapport aux 187.000 du mois précédent, avec un taux de chômage passant de 3,8% à 3,6% d'un mois sur l'autre.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs ont pris connaissance, en début de matinée, de la balance commerciale française et des commandes à l'industrie allemande pour le mois d'août.



Ainsi, le solde commercial de la France s'est légèrement dégradé en août selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi accru à 8,2 milliards d'euros après 8,1 milliards en juillet.



Outre-Rhin, après un plongeon de 11,3% en juillet (révisé d'une estimation provisoire de -11,7%), les commandes industrielles allemandes ont rebondi de 3,9% en août par rapport au mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et calendaires.



Sur le marché de l'énergie, le baril de Brent poursuit son recul et s'échange autour des 84$ (-0,1%), tandis que l'euro végète toujours face au billet vert, à 1,05$/E.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Kone a annoncé hier avoir remporté une commande en Suède portant sur la fourniture d'une suite de solutions People Flow, comprenant 38 ascenseurs Kone pour sept nouvelles stations de l'extension en cours du métro de Stockholm, le long de la ligne Kungsträdgården-Nacka.