Europe: souffle baissier sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 11:07

(CercleFinance.com) - Un souffle baissier s'abat ce matin sur les places boursières européennes, où Francfort, Paris et Londres cèdent entre 1,3 et 1,5%, au lendemain d'une séance qui aura vu Wall Street terminer en rouge (-1,1% pour le S&P et -1,3% pour le Nasdaq), ce qui n'a pas rassuré les investisseurs.



'Le débat sur le plafond de la dette continuait de montrer des signes de difficultés. Joe Biden et Kevin McCarthy ont tous deux fait preuve d'optimisme quant à une solution finale, mais l'impasse a fait baisser le marché', analyse Wells Fargo.



Outre les craintes au sujet du plafond de la dette américaine, les investisseurs n'ont guère apprécié mardi les indices PMI composites parus en cours de séance, celui de la France ayant ainsi reculé d'un point à 51,4 pour le mois en cours.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce jour en France, mais dans le courant de la matinée, on a pris connaissance des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois dernier.



L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 8,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en avril 2023, soit un taux annuel en nette baisse par rapport à celui de 10,1% observé en mars, selon l'office national de statistiques.



Toujours sur le front des statistiques, traduisant un net refroidissement du climat des affaires en Allemagne, l'indice Ifo est tombé à 91,7 points en mai, contre 93,4 points en avril, soit sa première baisse après six hausses mensuelles consécutives.



'Cette évolution a été motivée par des attentes beaucoup plus pessimistes. Cependant, les entreprises étaient également un peu moins satisfaites de leurs activités actuelles. L'économie allemande est sceptique quant à l'été', précise l'institut de recherche.



Dans l'actualité des valeurs, Holcim fait part de l'acquisition de Besblock, présenté comme l'un des principaux fournisseurs de matériaux préfabriqués pour l'industrie de la construction des Midlands au Royaume-Uni, avec deux usines de fabrication à Telford.



Marks & Spencer a annoncé aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 1er avril. La société affiche un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement en baisse de 7,8% à 482 millions de livres, inférieur aux 523 millions de livres affichés en 2021/22.



Par ailleurs, Kingfisher a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de livres sterling, (+0,8%, publié et de -2,0% à taux de change constant) au titre du 1er trimestre. La croissance des ventes à périmètre constant est de -3,3% incluant un impact calendaire de -0,5%.