Europe: souffle baissier après des statistiques mitigées information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en repli ce matin, Paris, Francfort et Londres cédant chacune entre 0,4 et 0,6% après la parution de données statistiques peu encourageants.



Ainsi, dans la zone euro, l'indice PMI® composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) est passé de 52,8 en mai à 49,9 en juin, soit un plus bas depuis 6 mois indique S&P Global qui publie ces données.



L'indice composite s'établit ainsi au seuil des 50 points, seuil qui sépare la zone d'extension (>50) et zone de contraction (<50) de l'activité. Il s'éloigne encore davantage de son récent sommet de onze mois atteint en avril (54,1).



De son côté, l'indice PMI HCOB de l'activité des services est passé de 55,1 en mai à 52 en juin, témoignant d'un ralentissement de la croissance dans les services de la zone euro.



Enfin, les investisseurs ont aussi pris connaissance d'un reflux des prix à la production industrielle, avec -1,9% dans la zone euro et -1,8% dans l'UE entre avril et mai 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En avril 2023, les prix avaient diminué de 3,2% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE. Ces données illustrent le reflux de l'inflation.



'De plus en plus, les marchés mondiaux semblent prêts pour un scénario rose: pas de récession cette année, un fort rebond des bénéfices au cours des 18 prochains mois et une normalisation rapide de l'inflation', analyse Vincent Chaigneau, directeur de la recherche chez Generali Investments.



Notons que la séance devrait être plus animée qu'hier sur les places boursières du fait de la réouverture de Wall Street après un week-end prolongé à l'occasion de l'Independence Day.



Dans l'actualité des sociétés européennes, l'assureur néerlandais Aegon et La Banque Postale ont annoncé mercredi l'extension jusqu'en 2035 de leur partenariat dans le domaine de la gestion d'actifs à travers leur société commune LBP AM.



BAE Systems annonce que le ministère de la Défense (MOD) britannique lui a attribué un contrat de 870 millions de livres sterling portant sur la livraison d'un nouveau radar destiné à améliorer la flotte de Typhoon de la Royal Air Force (RAF).