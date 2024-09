Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: septembre démarre plutôt du mauvais pied information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament le mois de septembre plutôt du mauvais pied (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,3% à Paris), sur fond d'indices PMI pour le secteur manufacturier contrastés dans la région en août.



Si celui du Royaume-Uni a progressé pour atteindre son plus haut niveau depuis 26 mois, à 52,5, celui de la zone euro s'est maintenu à 45,8, continuant ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture manufacturière dans la région.



'La phase de déflation pourrait bientôt toucher à sa fin', pointe en outre Cyrus de la Rubia au vu des données de l'enquête, ce chef économiste à la Hamburg Commercial Bank estimant que 'cette tendance pourrait compliquer la tâche de la BCE'.



Dans les jours à venir, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, en Europe, des indices PMI composites et des services, ainsi que des ventes de détail dans la zone euro et de la production industrielle en Allemagne ou en France.



Aucune donnée macroéconomique n'est attendue aux Etats-Unis en ce lundi férié pour cause de Labor Day, mais la semaine verra notamment paraitre les indices d'activité PMI et ISM, puis le rapport sur l'emploi pour le mois d'août.



'Le marché du travail est fragile. Pour le stabiliser, la Fed va baisser ses taux dès le 18 septembre', note Oddo BHF, ajoutant que le discours de Jerome Powell lui paraît pencher vers 50 points de base, mais que d'autres membres du FOMC semblent plus prudents.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi prend la tête du CAC40 à Paris avec un gain de plus de 2%, les investisseurs se satisfaisant des données d'études de phase III pourtant en demi-teinte au sujet de son tolebrutinib dans la sclérose en plaques.





