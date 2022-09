Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: septembre commence du mauvais pied information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent ce jeudi (-1,5% à Londres, -1,6% à Francfort et -1,7% à Paris), dans un contexte où les indices PMI manufacturiers confirment l'affaiblissement de la conjoncture économique dans la région.



S'étant replié de 49,8 en juillet à 49,6, l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement en août et a affiché son plus faible niveau depuis juin 2020.



'Ces tendances s'expliquent principalement par la faiblesse de la demande sous-jacente, conséquence de la baisse du pouvoir d'achat consécutive à l'inflation galopante en Europe', met en avant S&P Global, qui note cependant une atténuation des tensions inflationnistes.



De même, l'indice PMI manufacturier pour le Royaume Uni est repassé en zone de contraction, ressortant à 47,3 le mois dernier, à comparer avec 52,1 en juillet, mais avec une révision d'une estimation préliminaire qui était de 46.



Sur le front des valeurs, Reckitt Benckiser lâche 4% à Londres, pénalisée par l'annonce par le fournisseur de produits d'hygiène et de santé grand public, du départ de son directeur général Laxman Narasimhan, qui quittera ses fonctions à la fin du mois.



A la Bourse de Paris, les opérateurs saluent les résultats semestriels meilleurs que prévu du groupe de principes actifs pharmaceutiques Euroapi (+4%), mais délaissent les comptes annuels dévoilés par le géant des spiritueux Pernod-Ricard (-1%).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.