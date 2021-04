Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : semaine de résultats, peu de statistiques attendues Cercle Finance • 19/04/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Alors que la semaine dernière s'est achevée avec une série de records outre-Atlantique, Paris gagne 0,2% ce matin, à 6300 points, devant Londres (+0,1%) et Francfort (-0,2%). L'agenda de la semaine s'annonce chargé, avec le début de la saison des résultats mais aussi le sommet virtuel sur le climat de l'administration Biden ou encore la conférence de presse de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE. La plupart des observateurs s'attendent à une prolongation de la politique monétaire de l'institution, qui devrait réitérer à l'occasion sa détermination à maintenir des conditions financières favorables, sans apporter plus de précisions. Toutefois, il s'agira d'une 'petite semaine en termes d'indicateurs économiques au Etats-Unis', tempère Aurel BCG. En effet, aucune statistique ne sera publiée avant jeudi (chiffres des demandes d'allocations-chômage et chiffres des ventes de logements dans l'ancien du mois de mars). Le lendemain, IHS Market dévoilera de son côté l'estimation préliminaire des PMI dans les services et dans le secteur manufacturier. 'Face à cet agenda économique peu fourni, les regards se porteront essentiellement sur les publications des entreprises du S&P500', assure Aurel BCG. Prés de 18% des valeurs de l'indice publieront en effet leur résultat du premier trimestre, parmi lesquelles des poids lourds de l'économie américaine tels que Coca-Cola, IBM, J&J, Haliburton, Intel ou Schlumberger. Ce matin, Siemens a annoncé qu'il allait coopérer avec Google Cloud dans le domaine des solutions d'intelligence artificielle (IA) destinées au secteur de l'industrie manufacturière. Aux termes du partenariat, le géant allemand a prévu d'associer ses logiciels d'automatisation aux technologies de Google en matière de 'cloud', de données et d'apprentissage automatique ('machine learning'). Barclays a également réaffirmé sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours de 110 euros sur Airbus, à l'approche de la publication par le constructeur aéronautique de ses résultats du premier trimestre, le 29 avril. Pharmagest progresse de plus de 2% ce lundi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un partenariat stratégique avec le groupe français d'hôpitaux privé Elsa. Le spécialiste de la vision bionique Pixium Vision perd plus de 3% lundi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur sa visibilité financière.

