Europe : séance concentrée sur les publications de résultats

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère ce jeudi (stabilité à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), alors que les opérateurs concentrent leur attention sur les nombreuses publications de résultats d'entreprises de ce jour en Europe. Ils sanctionnent ainsi les publications d'Unilever (-5% à Londres), Nokia (-2% à Helsinki), Shell (-2% à Amsterdam), Deutsche Bank (-2% à Francfort), ABB (-2% à Zurich) et BT Group (-1% à Londres), mais épargnent Infineon (stable à Francfort) et Roche (stable à Zurich). 'Globalement, les résultats des entreprises à travers le monde, battant très souvent le consensus, rassurent les investisseurs et entretiennent un climat positif', souligne toutefois Kiplink Finance, pour qui ceci 'est de bon augure pour la suite'. 'En Allemagne, les appels à un assouplissement des restrictions sanitaires augmentent à mesure que le nombre d'infections poursuit sa baisse', note de son côté Commerzbank. 'En Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, les mesures ont déjà été quelque peu assouplies'. Sur le front des statistiques, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, en décembre 2020 par rapport à novembre, selon les estimations d'Eurostat. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les commandes à l'industrie de décembre, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'évolution de la productivité au titre des trois derniers mois de 2020. 'Les investisseurs devraient peu réagir à la publication de cet indicateur, aujourd'hui. Pour autant, l'évolution de la productivité du travail sera l'un des grands thèmes économiques des prochains mois', prévient-on chez Aurel BGC.

