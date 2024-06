Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: se contracte, la Fed un peu plus 'hawkish' que prévu information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières d'Europe sont en contraction ce matin, Londres cédant 0,4%, devant Francfort et Paris (-1%) au lendemain des annonces de la Fed.



Si, comme attendu, la banque centrale n'a pas touché à ses taux à l'issue de sa réunion monétaire de deux jours, elle a tout de même douché les espérances des investisseurs en matière d'assouplissement monétaire.



Les nouvelles projections de ses responsables en matière de taux d'intérêt, les fameux 'dot plots', ne font désormais apparaître qu'une seule baisse de taux en 2024, contre trois jusqu'ici.



Dans le détail, sur les 19 membres du comité de politique monétaire (FOMC), 4 n'anticipent aucune baisse de taux cette année, 7 tablent sur une seule et 8 en prévoient deux.



'Ce FOMC ne change pas vraiment la donne (...) mais est un peu plus hawkish que prévu', commente Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'On sent chez Powell un effort pour décentrer la politique de la Fed du mandat de stabilité des prix et pour se focaliser un peu plus sur le marché du travail', ajoute l'économiste.



Mais l'orientation plus restrictive de la politique monétaire américaine n'a pas dissuadé les investisseurs de continuer à placer massivement leurs capitaux à Wall Street.



Dans la foulée de la publication du communiqué de la Fed, le Nasdaq a établi de nouveaux records mercredi soir, toujours porté par la poursuite des hausses d'Apple et Nvidia, entre autres.



Les opérateurs sont passés outre les déclarations de la Fed pour se focaliser sur le reflux de l'inflation, d'autant que les indicateurs du jour ont mis en lumière un allègement des tensions à la hausse sur les prix.



L'attention des investisseurs va désormais se tourner vers les prix à la production aux Etats-Unis, qui seront publiés à 14h30 en même temps que les chiffres des inscriptions aux allocations chômage.



En attendant, les marchés ont pris connaissance des données de production industrielle sur le vieux continent. Ainsi, en avril 2024, celle-ci, corrigée des variations saisonnières, a baissé de 0,1% dans la zone euro et a augmenté de 0,5% dans l'UE, par rapport à mars 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Les investisseurs ont aussi appris que les prix à la consommation en Espagne, calculés à partir de normes européennes harmonisées, sont ressortis en hausse de 3,6% sur un an au mois de mai, confirmant ainsi une première estimation fournie à la fin du mois dernier.



Dans ce contexte de rechute des anticipations d'inflation, la recherche de rendement continue d'avoir le vent en poupe.



Sur le marché obligataire, les US T-Bonds à 10 ans stagnent autour des 4,30%. Son équivalent européen, le bund allemand évolue autour des 2,54% et l'OAT française de même échéance est à 3,17%.



Le dollar est soutenu par les dernières prévisions de responsables de la Fed, qui éloignent la perspective d'une baisse rapide des taux directeurs, de qui permet à l'euro de se hisser au contact de 1,08$ (+0,6%).



Le marché pétrolier reste orienté à la baisse après les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) ayant montré une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis.



A Londres, le Brent recule de 0,5% à 82,1 dollars le baril.

Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca fait savoir que son Farxiga (dapagliflozine) a été approuvé par la Food & Drug Administration (FDA) des Etas-Unis afin améliorer le contrôle glycémique chez les enfants, à partir de 10 ans, atteints de diabète de type 2 (DT2).



Enel annonce avoir finalisé la vente des participations d'Enel Perú dans Enel Distribución Perú et Enel X Perú à North Lima Power Grid Holding, contrôlée par China Southern Power Grid International. La transaction, d'une valeur totale d'environ 3,1 milliards de dollars, inclut des ajustements pour le temps écoulé entre la signature et la clôture.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.