Europe: sans direction, tensions persistantes en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 12:18

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans direction nette: alors que Paris et Francfort cèdent moins de 0,1%, Londres progresse en 0,6% dans un contexte toujours marqué par les tensions géopolitiques en Ukraine.



La Commission européenne a lancé ce matin un appel spécial au titre de l'instrument d'appui technique(TSI) pour soutenir les États membres qui accueillent des réfugiés d'Ukraine à la suite de l'invasion du pays par la Russie, ainsi que l'arrêt progressif de leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles provenant de la Russie.



'Le Stoxx Europe ex-UK a grimpé de 6,1% la semaine dernière, un rally porté essentiellement par les propos optimistes de la Fed sur la santé de l'économie et par les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine', rappelle-t-on ce matin chez Liberum.



A partir de mercredi, les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques européennes, dont les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, l'inflation au Royaume Uni, et les indices PMI flash d'IHS Markit.



Aux Etats-Unis, outre l'indice PMI flash, doivent paraître les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et l'indice de confiance UMich, ainsi que des résultats trimestriels de groupes tels que Nike et General Mills.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Ericsson a décidé de suspendre toutes ses livraisons aux clients en Russie et en Biélorussie et reporter ses projets en Russie, le temps d'analyser la situation, à la suite de l'invasion russe. Le firme annonce par ailleurs que la situation en Ukraine n'aura 'aucun impact immédiat' sur sa chaîne d'approvisionnement.



SES annonce avoir conclu un accord avec Verizon Communications afin d'étendre l'accès de l'opérateur de téléphonie mobile basé aux États-Unis à une partie de la bande C dans certaines régions des États-Unis avant les échéances de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis sur la bande C.



Enfin, BASF annonce avoir signé un accord de coopération stratégique avec Zhejiang REEF Technology autour de formulations de recyclage de pointe pouvant être utilisées dans le domaine de l'industrie automobile, de l'emballage et de la consommation.