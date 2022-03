Europe: sans direction, le baril de Brent atteint 118$ information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans direction claire ce matin: Paris et Francfort cèdent 0,3% tandis que Londres gagne 0,2%, dans un contexte marqué par une nouvelle hausse du prix du pétrole: le baril de Brent s'échange désormais pour 118$ (+3%).



En Ukraine, les jours se suivent et se ressemblent malheureusement: les missiles continuent de s'abattre sur le pays et ce matin, c'est un quartier résidentiel de Kiev qui a été touché. Il est prévu que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'adresse aux parlementaires français à 15h.



'Nous devons atténuer les conséquences économiques de cette guerre et soutenir les entreprises et les secteurs durement touchés.Et nous devons agir de manière coordonnée', explique MargretheVestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



Dans cette optique, la Commission permettra aux États membres d'exploiter la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'État pour faire face à cette situation sans précédent,tout en préservant des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique.



Sur le plan des statistiques, les investisseurs ont pu découvrir que ce matin qie les prix à la consommation au Royaume Uni avaient grimpé à un rythme annuel de 6,2% en février, un taux en forte progression de 0,7 point par rapport à celui du mois précédent et atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans, selon l'office national de statistiques,



En incluant les frais de logement des propriétaires occupants, le taux d'inflation annuel s'est accru de 0,6 point à 5,5% le mois dernier, accélération portée notamment par des biens et services de divertissement, ainsi que par l'habillement et les chaussures.



'Avec une inflation désormais trois fois l'objectif de la Banque d'Angleterre, celle-ci pourrait réévaluer son ton accommodant après avoir relevé son taux d'intérêt à 0,75% la semaine passée', juge Capital Economics, qui s'attend à ce que ce taux atteigne 2% l'année prochaine.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz annoncent avoir finalisé les accords définitifs en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC). Avec cette arrivée, la capacité industrielle d'ACC va être portée à 120 GWh minimum d'ici 2030.



bp annonce s'associer au conglomérat japonais Marubeni pour former un partenariat stratégique destiné au développement de l'éolien offshore au Japon, et potentiellement à d'autres projets de décarbonation, y compris l'hydrogène.



Enfin, BASF fait savoir que le fabricant chinois de bouteilles Yiwu Midi Technology a choisi son polymère thermoplastique Ultrason P 3010 pour produire des tasses à emporter réutilisables, dans le cadre du lancement sur le marché de ce nouveau segment d'activité.