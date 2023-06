Europe: sans direction, entre en 'récession technique' information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières évoluent sans direction claire ce matin en Europe: Londres cède 0,3% tandis que Francfort et Paris grappillent respectivement +0,1% et +0,2%,



Les investisseurs viennent de prendre connaissance de l'évolution du PIB dans la zone euro. Les chiffres montrent que l'économie de la zone s'est légèrement contractée au premier trimestre, avec un recul de 0,1% du PIB corrigé des variations saisonnières dans la région, selon une estimation de l'office statistique de l'Union européenne.



A titre de comparaison, les analystes tablaient sur la stabilité du PIB (0%).



Sachant que le PIB avait déjà diminué de 0,1% au quatrième trimestre 22, la région se trouve donc dans une situation de 'récession technique', caractérisée par deux trimestres négatifs consécutifs.



Par ailleurs, les marchés doivent composer avec la hausse des rendements des emprunts d'Etat sur fond de craintes de durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales.

Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont une rapide remontée a souvent été à l'origine de mouvements de correction boursière, se tend vivement au-delà de 3,78%.



La tendance est la même en Europe où le dix ans allemand remonte à 2,45%, alors que l'OAT française de même échéance atteint désormais 3%.



La crainte d'une accélération du resserrement monétaire a été nourrie hier par la Banque du Canada, qui a annoncé un relèvement surprise de ses taux et averti que de nouvelles hausses pourraient être nécessaires.



Dans son communiqué, l'autorité centrale a justifié sa décision par la persistance d'une forte inflation sous-jacente.



'La grande question qui se pose désormais est de savoir si la Fed va lui emboîter le pas en procédant à une nouvelle hausse mercredi prochain ou si elle va laisser ses taux inchangés après dix relèvements d'affilée', s'interroge Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.



Avec des taux d'intérêt plus élevés, nécessairement appelés à peser sur l'activité partout dans le monde, les investisseurs s'inquiètent plus que jamais pour la croissance.



Sur le plan économique, le principal rendez-vous du jour est fixé à 14h30, avec la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Eni annonce avoir signé hier un protocole d'accord avec la Libye dans le but d'étudier et d'identifier les opportunités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement de l'énergie durable dans le pays.



BAE Systems fait savoir que les dix sociétés membres de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) ont commandé jusqu'à 1 229 autobus électriques à batterie utilisant le système d'entraînement électrique Gen3 de BAE Systems.



Enfin, Sandoz à l'occasion de son Capital Markets Days (CMD) a annoncé prévoir une croissance moyenne à un chiffre des ventes nettes pour 2023 ainsi qu'à moyen terme (2024 à 2028). La marge d'EBITDA de base devrait atteindre 24 à 26 % à moyen terme, contre une prévision de 18 à 19 % en 2023.