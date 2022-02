Europe: sans direction avant le rapport sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes évoluent sans direction: Francfort et Paris cédant respectivement 1% et 0,5%, tandis que Londres progresse de 0,3%.



Hier, la journée a été marqué par le décrochage de Wall Street qui a conclu la séance en forte baisse, le S&P500 cédant 2,4% tandis que le Nasdaq lâchait 3,7% et que le Dow Jones tentait de limiter la casse avec -1,4%.



L'indice VIX, surnommé 'indice de la peur' qui mesure la volatilité progresse de 3%, à 25, sachant que le marché est considéré nerveux au-delà de 20.



Dans ces circonstances, les opérateurs se raccrocheront au rapport sur l'emploi américain en janvier, dont la parution est attendue en début d'après-midi. A titre indicatif, Jefferies anticipe une destruction de 200.000 emplois non agricoles aux Etats-Unis, avec un maintien du taux de chômage à 3,9%.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro. Celui-ci a reculé de 3% en décembre 2021 par rapport à novembre dans la zone euro et en baisse de 2,8% dans l'UE indique Eurostat.



En novembre 2021, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 1,0% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE.



En moyenne annuelle, le niveau des ventes du commerce de détail pour l'année 2021, par rapport à 2020, a augmenté de 5,0% dans la zone euro et de 5,5% dans l'UE.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Carlsberg a publié un BPA ajusté en hausse de 11% à 48,3 couronnes danoises au titre de son dernier trimestre 2021, pour un chiffre d'affaires en croissance de 13,8% à 66,6 milliards (+10% en organique). Pour 2022, le brasseur danois attend une croissance organique du résultat d'exploitation de 0 à 7%, après une hausse de 12,5% en 2021.



Eni et HitecVision, qui détiennent respectivement 69,85% et 30,15% de Vår Energi annoncent la mise en vente de 220 millions d'actions Vår Energi à un prix unitaire compris entre 28 et 31,5 NOK avec une possibilité de proposer 55 millions d'actions supplémentaires.