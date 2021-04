Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : retour de la tendance haussière Cercle Finance • 21/04/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Après le trou d'air d'hier - qui a vu les principales places boursières européennes lâcher au moins 2% - les marchés retrouvent leur tendance haussière ce matin, Paris ouvrant la marche (+0,5%) devant Londres (+0,3% ) et Francfort (+0,2%). 'Les investisseurs saluent la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui vient de rejeter le recours en référé qui visait à bloquer la ratification du plan de relance européen d'un montant de 750 milliards d'euros', estiment les analystes de Kiplink. Alors que le Japon s'apprête à prendre de nouvelles mesures de confinement et que les rendements à 10 ans rebondissent sur le marché des taux, les analystes de chez Aurel BCG s'inquiètent de la pénurie de semi-conducteurs. D'après eux, la pénurie devrait persister sur les puces 'bas de gamme' tandis que les processeurs haut de gamme, ayant profité d'investissements plus massifs ces dernières années, pourraient être produits plus rapidement et en quantité suffisante pour répondre à la demande. Cependant, 'toutes les tensions sur les chaînes de production du secteur perdureront au moins jusqu'à la fin du 3e trimestre de cette année', croient-ils savoir. Dans ce contexte, ASML, numéro un mondial des équipements de production de semi-conducteurs, a livré ce mercredi des perspectives optimistes pour 2021 après avoir annoncé des résultats de premier trimestre supérieurs aux attentes. Le géant néerlandais - souvent considéré comme un baromètre du secteur technologique européen - a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros au 1er trimestre, contre 390 millions d'euros un an plus tôt. Ericsson a aussi publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment marqués par une nette amélioration de ses marges. Son bénéfice net sur le premier trimestre s'est établi à 3,2 milliards de couronnes suédoises, contre 2,3 milliards un an plus tôt, ce qui correspond à une progression de 39%. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche a augmenté de 3% à 14,9 milliards de CHF au premier trimestre de l'exercice. En Europe, les ventes ont pourtant fléchi de 6%, la demande de nouveaux produits n'ayant pu totalement contrebalancer la baisse des ventes des anticancéreux et les effets de la pandémie. Heineken annonce des ventes de bière en volume stables pour le premier trimestre, une performance meilleure que prévu qui lui permet de s'adjuger près de 4% à la Bourse de Francfort ce matin. Dans l'Hexagone, Carrefour voit son chiffre d'affaires TTC progresser de +4,2% en comparable (LFL) au 1er trimestre, s'établissant à 18 564 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,2% à changes constants. Enfin, Air France-KLM a procédé avec succès à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée en trois tranches de 1 milliard d'euros, pour un montant total de 3 milliards d'euros.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.